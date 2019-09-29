Правительство Австрии во главе с первой женщиной-канцлером Бригитте Бирляйн подаст в отставку, сообщил официальный представитель органа власти Александер Винтерштайн.
Таких действий требует конституция страны после проведения выборов в парламент, передаёт
Как писал News.ru, Консервативная народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в стране. Первые данные экзитпола говорят, что политика поддержали 37% граждан, пришедших на пункты для голосования.
В Австрии 29 сентября стартовали выборы в Национальный совет. В состав нижней палаты парламента входят 183 депутата, которые идут по партийным спискам. Тому, кто хочет занять место в парламенте, нужно преодолеть порог в 46%. Всего голосовать в Австрии могут 6 396 796 человек при почти 9-миллионном населении.