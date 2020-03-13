https://static.news.ru/photo/83b07486-6516-11ea-b8ab-fa163e074e61_660.jpg Катерина Сакелларопулу Фото: Wassilis Aswestopoulos/www.imago-images.de/Global Look Press

Архиепескоп Афинский и всея Эллады Иероним принял присягу президента Греции Екатерины Сакелларопулу. Таким образом первая в истории государства женщина-президент официально вступила в должность.

Об этом сообщает РИА Новости. Сакелларопулу поклялась хранить конституцию и законы страны, защищать её суверенитет, служить интересам народа и блюсти его права. После церемонии присяги президент, председатель парламента, глава правительства и архиепископ подписали протокол о вступлении в должность главы государства.

Сакелларопулу ещё предстоит посетить церемонию прощания с экс-президентом Прокописом Павлопулосом в президентском дворце и возложить цветы к памятнику Неизвестного солдата на площади Синтагма в Афинах.

Греция является парламентской республикой, президент страны выполняет в основном представительские функции. Основные властные полномочия возложены на премьер-министра.

Как передавал NEWS.ru, кандидатуру Сакелларопулу в парламенте поддержали как представители правящей партии, так и оппозиционеры. Новый президент ранее возглавляла высший административный суд Греции — Государственный совет.