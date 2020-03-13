Архиепескоп Афинский и всея Эллады Иероним принял присягу президента Греции Екатерины Сакелларопулу. Таким образом первая в истории государства женщина-президент официально вступила в должность.
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Сакелларопулу ещё предстоит посетить церемонию прощания с экс-президентом Прокописом Павлопулосом в президентском дворце и возложить цветы к памятнику Неизвестного солдата на площади Синтагма в Афинах.
Греция является парламентской республикой, президент страны выполняет в основном представительские функции. Основные властные полномочия возложены на премьер-министра.
Как передавал NEWS.ru, кандидатуру Сакелларопулу в парламенте поддержали как представители правящей партии, так и оппозиционеры. Новый президент ранее возглавляла высший административный суд Греции — Государственный совет.
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