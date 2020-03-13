Катерина Сакелларопулу Катерина Сакелларопулу Фото: Wassilis Aswestopoulos/www.imago-images.de/Global Look Press

Архиепескоп Афинский и всея Эллады Иероним принял присягу президента Греции Екатерины Сакелларопулу. Таким образом первая в истории государства женщина-президент официально вступила в должность.

Об этом сообщает РИА Новости. Сакелларопулу поклялась хранить конституцию и законы страны, защищать её суверенитет, служить интересам народа и блюсти его права. После церемонии присяги президент, председатель парламента, глава правительства и архиепископ подписали протокол о вступлении в должность главы государства.

Сакелларопулу ещё предстоит посетить церемонию прощания с экс-президентом Прокописом Павлопулосом в президентском дворце и возложить цветы к памятнику Неизвестного солдата на площади Синтагма в Афинах. 

Греция является парламентской республикой, президент страны выполняет в основном представительские функции. Основные властные полномочия возложены на премьер-министра.

Как передавал NEWS.ru, кандидатуру Сакелларопулу в парламенте поддержали как представители правящей партии, так и оппозиционеры. Новый президент ранее возглавляла высший административный суд Греции — Государственный совет.

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