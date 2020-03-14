Пожилой мужчина скончался от коронавируса в Словении. Это первый случай смерти от COVID-19 в стране.
Пациент имел хроническое заболевание,
Минздрав республики ещё не прокомментировал случившееся.
Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения признала коронавирусную инфекцию пандемией, а Европу — её новым очагом. Вирус COVID-19 спровоцировал сильнейший обвал на рынке нефти и фондовых биржах. Страны по всему миру закрывают границы, чтобы остановить распространение болезни.
В мире зафиксировано около 152 тысяч случаев заражения, погибли более 5,7 тысячи человек. Вылечились более 72 тысяч заболевших.
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