https://static.news.ru/photo/332df85c-6634-11ea-a7d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Sibaja/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пожилой мужчина скончался от коронавируса в Словении. Это первый случай смерти от COVID-19 в стране.

Пациент имел хроническое заболевание, передаёт STA со ссылкой на анонимные источники. Инцидент произошёл в городе Метлика.

Минздрав республики ещё не прокомментировал случившееся.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения признала коронавирусную инфекцию пандемией, а Европу — её новым очагом. Вирус COVID-19 спровоцировал сильнейший обвал на рынке нефти и фондовых биржах. Страны по всему миру закрывают границы, чтобы остановить распространение болезни.

В мире зафиксировано около 152 тысяч случаев заражения, погибли более 5,7 тысячи человек. Вылечились более 72 тысяч заболевших.