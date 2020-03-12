69-летний мужчина, инфицированный коронавирусом, скончался в Вене. Для Австрии это стало первым летальным исходом среди заболевших COVID-19.
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В Австрии в целях борьбы с распространением коронавируса закрыты вузы, с 16 марта также прекратятся занятия в школах. Отменены массовые мероприятия с численностью участников более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек в помещении.
Как сообщал NEWS.ru, 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально объявила о пандемии коронавирусной инфекции. По последним данным, в мире насчитывается более 126 тысяч заражённых, более 4,6 тысяч человек скончались от болезни. В России отмечены 28 случаев COVID-19.
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