ЛНР отправила в Россию первую партию зерна ЛНР отправила в Россию первую партию зерна весом в 650 тонн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первая партия зерна из Луганской Народной Республики отправилась в Россию, сообщил глава республики Леонид Пасечник, слова которого передает РИА Новости. Известно, что общий вес поставки составил 650 тонн, она была отправлена со Старобельского элеватора.

Перед нашим правительством, перед руководством ЛНР стояла серьезная задача — организовать вывоз и реализацию зерна за пределы территории республики <...> У нас скопилось большое количество зерна, — заявил Пасечник.

Накануне министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько сообщил, что зерно будут поставлять в Россию специальными вагонами. Он рассказал, что в Россию составом из 50 вагонов будет отправлено более 3 тысяч тонн зерна, а также назвал этот момент историческим. Министр также указал, что ранее зерно из ЛНР в Россию экспортировалось на автотранспорте, однако такие способы доставки безусловно уступают по грузоподъемности железнодорожным.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Украине необходимо сменить риторику, чтобы решить проблему с зерном. Он подчеркнул, что властям Украины необходимо сосредоточиться на дипломатии, в то время как Киев ищет выход из ситуации с вывозом зерна в ультиматумах Западу о вооружении.