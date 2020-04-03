Первая пациентка с коронавирусом умерла в Латвии

https://static.news.ru/photo/e91a24c0-75a1-11ea-9872-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

В госпитале в Риге скончалась 99-летняя женщина, заражённая коронавирусом. Это первый летальный исход, связанный с COVID-19, зарегистрированный на территории Латвии.

В Министерстве здравоохранения республики отметили, что причиной смерти пациентки стал, скорее, ряд хронических заболеваний, а инфекция лишь ухудшила состояние её здоровья, передаёт Reuters.

По информации Центра профилактики и контроля заболеваний, в Латвии подтверждены 493 случая заражения коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, Латвия до середины апреля отменила все международные пассажирские перевозки. За нарушение карантинных мер в стране действуют штрафы в размере до €2000.