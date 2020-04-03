Первая пациентка с коронавирусом умерла в Латвии

В госпитале в Риге скончалась 99-летняя женщина, заражённая коронавирусом. Это первый летальный исход, связанный с COVID-19, зарегистрированный на территории Латвии.
В Министерстве здравоохранения республики отметили, что причиной смерти пациентки стал, скорее, ряд хронических заболеваний, а инфекция лишь ухудшила состояние её здоровья,
По информации Центра профилактики и контроля заболеваний, в Латвии подтверждены 493 случая заражения коронавирусом.
Как писал NEWS.ru, Латвия до середины апреля отменила все международные пассажирские перевозки. За нарушение карантинных мер в стране действуют штрафы в размере до €2000.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен