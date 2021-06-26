Первая европейская страна отменила все ограничения по коронавирусу

Исландия первой из европейских стран отменила все ограничения, введённые из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Ограничения действовали с марта прошлого года, однако к концу июня 2021-го по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса получили 87% взрослых жителей Исландии, а около 60% полностью привиты.

Мы возвращаемся к комфортной жизни общества, — заявил министр здравоохранения Исландии Свандис Сваварсдоттир.

Теперь исландцы не обязаны надевать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Также снят запрет на проведение собраний.

Между тем официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что штаммом коронавирусной инфекции «дельта плюс» можно заразиться, проходя мимо инфицированного этой мутацией человека без маски. Она призвала россиян отдавать предпочтение в отпуске местам, где нет толпы, а также отслеживать все риски, связанные с распространением новых штаммов коронавирусной инфекции. Вуйнович отметила, что в любом виде транспорта человек находится в тесном контакте с другими людьми. Так, если в самолёте впереди сидит заболевший «дельтой плюс» человек, существует очень высокая вероятность, что сидящие сзади него заболеют.