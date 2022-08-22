Персонал на Запорожской АЭС сократили из-за обстрелов

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Рабочие на территории Запорожской АЭС

Персонал Запорожской АЭС сокращен из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщает радиостанция «Комсомольская правда». Как сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, остается минимальное количество человек для поддержания работы станции.

Персонал сокращен сейчас в количестве пребывания [на станции]. Это прежде всего в целях безопасности, потому что прилетов все больше <...>. Для того, чтобы не подвергать их лишней опасности, там находится минимум персонала для поддержания работоспособности электростанции и выработки того объема энергии, который возможен в нынешних условиях, — сказал он.

Запорожская АЭС в Энергодаре регулярно обстреливается. Последний раз атака произошла 11 августа. В связи с этим Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Москвы и Киева ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.

Ранее Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Гутерришем во Львове заявил, что ООН должна обеспечить безопасность атомной станции, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск.