Перевозчики Польши раскрыли, когда возобновят блокаду границы с Украиной RMF FM: польские перевозчики возобновят блокировку границы с Украиной с 1 марта

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Польские перевозчики возобновят блокаду пограничных переходов с Украиной с 1 марта, заявил председатель Польского союза транспорта и логистики Мачей Вроньский в эфире радиостанции RMF FM. По его словам, блокировки затронут Подкарпатское и Любельское воеводства.

У нас было обещание Министерства инфраструктуры [Польши] о том, что будет разработан проект закона, усиливающего контроль за украинскими перевозчиками. Прошли очередные [несколько] недель — проекта нет, — пояснил Вроньский.

Он отметил, что если до четверга подвижек в данном вопросе не произойдет, то количество протестов и их масштабы на границе с Украиной могут значительно возрасти. Вроньский подчеркнул, что польские перевозчики с ноября 2023 года выступают с требованием о введении лицензий для украинских коллег, действующих в Польше. Претензии обусловлены тем, что их бесконтрольная деятельность «выдавливает с рынка» польские транспортные фирмы.

Так, ожидается, что в ходе новой акции протеста транспортники Польши заблокируют погранпереходы в Дорохуске, Хребене, Корчове. Также протест может распространиться на Медыку.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил, что встреча на границе польских чиновников с украинскими коллегами по поводу транспортной блокады не состоялась. Он отметил, что на протяжении последних шести месяцев Украина живет в условиях постоянной блокады со стороны Польши. Шмыгаль добавил, что сложившаяся ситуация ударила по экономике страны и ее «возможностям лучше защищаться».