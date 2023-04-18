Переворот в Киеве и атака ВС РФ: новости об СВО на вечер 18 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач СВО

Журналисты The Guardian пишут о подготовке западных лидеров к тому, что президент РФ Владимир Путин применит «любые инструменты, которые у него остались», в ответ на ожидаемое украинское контрнаступление. В частности, европейские политики ожидают в том числе ядерных угроз и кибератак и призывают «быть готовыми к экстремальной тактике», отмечается в материале.

В свою очередь доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заметил, что страны Запада, в том числе США, «хорошо заработают» на анонсируемом властями Украины контрнаступлении. Военный эксперт отметил, что на Западе давно списали поставленное Киеву вооружение и технику для получения новых заказов, и не исключил, что в наступлении ВСУ примут участие военные стран НАТО.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой считает, что российские войска встретят украинскую сторону в случае контрнаступления «дружескими объятиями» и «перемолотят весь ударный кулак». По его словам, Вооруженные силы Украины понимают, что «получат по полной программе», однако западные кураторы не оставляют им выбора и подталкивают к нему. Липовой пояснил, что в рамках наступления расход боевой техники и личного состава гораздо больше, чем в обороне.

Издание Politico, ссылаясь на анонимного бывшего украинского министра, пишет, что после окончания российской специальной военной операции Украине грозит очередной Майдан. Как заявил источник, текущий конфликт породил большие надежды у людей, которые будут ждать быстрых перемен и справедливости. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский может стать одной из причин будущего госпереворота ввиду его «авторитарных замашек». Собеседник агентства подчеркнул, что Запад выставляет украинского лидера «иконой демократии». При этом высокие рейтинги политика обусловлены текущим конфликтом и упадут, как только завершится СВО, добавил экс-министр.

Фото: Matthew Hatcher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Киев, Украина

Тем временем Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих в Авдеевке в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. Он заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой «Донецк» относительно ситуации в районе его ответственности и вручил украинским военным государственные награды.

В зоне проведения спецоперации продолжаются бои за Артемовск, являющийся важным населенным пунктом для снабжения ВСУ в Донбассе. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сегодня сообщил, что штурмовые отряды, действующие на Донецком направлении, заняли еще три квартала в городе. Кроме того, авиация совершила шесть вылетов для поддержки отрядов Вооруженных сил РФ. Поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в районах Часова Яра и Константиновки.

Конашенков рассказал, что на Донецком направлении за сутки было ликвидировано свыше 290 украинских военнослужащих и наемников. Кроме того, ВС РФ уничтожили одну украинскую боевую машину пехоты, три боевых бронированных машины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», артиллерийскую систему М777 американского производства и не только.

На Херсонском направлении потери ВСУ составили свыше 25 человек, также были уничтожены три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы Д-30. Кроме того, Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили два склада топлива для украинской военной техники в районах населенных пунктов Кобзарцы и Снигиревка Николаевской области. Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Добролюбовка Харьковской области, Кременная, Коломыйчиха и Червонопоповка ЛНР.

Фото: Министерство обороны РФ Реактивная система залпового огня «Град» в зоне СВО

Telegram-канал Mash написал, что ВСУ впервые ударили по территории России американским дроном-камикадзе Switchblade. Авторы отметили, что такой беспилотник стоит $6 тысяч. Минобороны РФ информацию об атаке на Белгородскую область не подтверждало. Как пишет канал, БПЛА сумел пересечь границу в Белгородской области, но через 500 метров упал и взорвался.

Кроме того, хакерская группировка RaHDit опубликовала список из Telegram-каналов в российском сегменте, предположительно, связанных с Центрами информационно-психологических операций ВСУ. Список каналов поделен на несколько групп, среди которых замаскированные под поддержку спецоперации, против мобилизации, о погибших и пленных, а также группа новостных и тематических каналов для вбросов. Также обнаружены псевдооппозиционные каналы и паблики, ориентированные на Украину.