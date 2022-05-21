Перемога на колбасном фронте

Фото Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Украинские власти на всех фронтах фиксируют исключительные успехи в наступлении на москалей, которым, как хорошо известно, в их понимании место исключительно «на гиляке». Долгое время было не совсем понятно, чем подпитывается и поддерживается все более слабеющий боевой дух частей на передовой. И вот оказалось, что все дело в идеологически выдержанных продуктах.

У наиболее запасливых пленных все чаще находят стеклянные, закатанные еще по советскому образцу банки с тушенкой. Но вот помещенная внутрь сомнительная смесь с кусками явно неаппетитного жира сдобрена идеологически выверенной этикеткой. Сия пищевая амальгама именуется «Бандiровська». Тут же на этикетке помещен и краткий комментарий о даровании «захрисникам» победы над врагом. И констатация: в этом наша сила.

Понятно, что война войной, а обед по расписанию. На пустой желудок войско не воюет. Но когда весь мир уверяют, что на Украине нет никакого нацизма, то, выходит, что даже не надо искать татуировки у боевиков нацбатов или сверять их нынешние шевроны с гитлеровскими. Настолько весь быт страны просто пропитан идеями местечкового шовинизма, что даже пушечному мясу просто предлагают что-то вроде причастия от Бандеры. Еще одно святотатство от новых язычников.

Вспоминается эпизод из советского прошлого, когда произведенную по новой рецептуре вареную колбасу с отличными вкусовыми качествами подхалимы предложили назвать «Сталинской». Впрочем, люди здравомыслящие тут же дали им окорот, представив, как это будет выглядеть, когда в магазине будут просить «отрезать кусочек Сталина». На Украине такие здравые силы, видимо, окончательно перевелись. Вот и окормляют боевиков бандеровщиной не только духовной, но и вполне съедобной.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кстати, о колбасе. В столице Незалежной пищевая промышленность одержала еще одну важнейшую победу над российскими супостатами. Колбаса, которая еще недавно называлась «Московской», теперь гордо именуется «Кiевська». А чтобы несведущий потребитель все-таки оценил всю глубину перемоги, на цветном ценнике прежнее название сохранили, но оно зачеркнуто. Само собой, что на батоне вяленой колбасы не забыли разместить и лозунг из серии «Так победим!»

Как говорится, это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Представьте, что в Москве решили бы, к примеру, отменить по политическим соображениям торт «Киевский». Нет, кондитерское изделие из бизе с орехами по-прежнему занимало бы почетное место на магазинных полках. Вот только назывался бы торт, скажем, «Луганским». Согласитесь, такое представить даже трудно, ибо абсурд. И столичный Киевский вокзал по-прежнему принимает и отправляет десятки поездов. И никому в голову не приходит мысль вернуть ему прежнее название — Брянский. И станцию метро «Киевская» никто не предлагает переименовать или замазать там прекрасные мозаичные картины в честь русско-украинской дружбы.

Между тем еще в относительно спокойные времена в Киеве начали с переименования гостиницы «Москва». Теперь же победы на фронтах борьбы с памятниками и городской топонимикой и вовсе приобрели форму тяжелой шизофрении. И перспектива выздоровления по причине потребления «бандеровской» тушенки, увы, пока не просматривается...