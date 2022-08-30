«Переходят под монополию США»: энергетик о ситуации с газом во Франции Энергетик Демидов заявил, что Франции придется перейти под монополию США по поставкам газа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Странам Европы приходится отказываться от поставок газа Россией и перейти под полное влияние Соединенных Штатов, заявил в беседе с NEWS.ru аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов. По его словам, единственные страны, которые пытаются бороться с этим, — это Франция и Германия, однако поиск новых решений дастся им очень тяжело.

Сейчас Европа выходит из под монополии «Газпрома» и переходит под монополию США. Но есть такие страны, как Франция и Германия, которые пытаются хоть что-то с этим сделать. Правда, им это будет даваться с трудом. Тем более что в большинстве случаев им просто напросто не дадут заключить контракты, так как США будут оказывать достаточно сильное влияние на поставщиков, — заявил энергетик.

Он уточнил, что единственная страна, которая, помимо России и США, будет готова поставлять газ во Францию, это Алжир, однако она не сможет удовлетворить все запрос французов полностью. Также Демидов отметил, что переговоры между странами проходят достаточно трудно.

Тут надо понимать, что у французов, кроме Алжира, особо вариантов то и нет. Стоит также отметить, что Алжир в любом случае не сможет поставлять необходимое французам количество газа, — рассказал эксперт.

Ранее «Газпром» известил французскую энергетическую компанию Engie о сокращении поставок газа. Данные меры объясняются разногласиями между сторонами по применению контрактов. Во Франции же уточнили, что хранилища газа в стране заполнены до 91%, а это значит, что до ноября они будут полностью укомплектованы.