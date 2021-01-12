Переговоры советников лидеров «нормандской четвёрки» начались в Берлине

https://static.news.ru/photo/3f44f9de-54d5-11eb-9194-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Переговоры политсоветников лидеров «нормандской четвёрки» начались в столице Германии — Берлине. Со стороны РФ в контактах принимает участие замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. На встрече обсудят реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулированию конфликта на востоке Украины.

Документ подчёркивает, что минские договорённости являются базовыми для работы в «нормандском формате». Они предусматривали разведение сил к концу марта 2020-го в трёх новых точках в Донбассе. Политики также призвали тогда обеспечить до конца 2019-го режим прекращения огня, пишет РИА Новости.

Для урегулирования ситуации в Донбассе требуется обновление Минских соглашений, заявил министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и вице-премьер страны Алексей Резников. По его словам, Киев уже выполнил большую часть своих обязательств, которые взял на себя в рамках «нормандского» саммита, проходившего в Париже в 2019 году.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отношения между Москвой и Киевом рано или поздно наладятся. Такое мнение высказал бывший председатель правительства Украины Николай Азаров.