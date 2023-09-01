Переговоры о вступлении Молдавии в ЕС могут начаться в этом году

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Европарламент может начать переговоры о вступлении Молдавии в ЕС в конце текущего года, сообщил европейский депутат Зигфрид Мурешан, который представляет в законодательном собрании ЕС Румынию, во время заседания Платформы гражданского общества Евросоюз — Молдова. По его словам, в настоящее время Европарламент находится в тесном сотрудничестве со странами ЕС по данному вопросу, передают РИА Новости.

Мы будем использовать следующие недели для того, чтобы гарантировать, что, если девять рекомендаций по реформе, направленные Европейской комиссией в прошлом году, будут выполнены властями в Кишиневе, европейские институты одобрят начало переговоров о вступлении Молдавии до конца года, — сказал Мурешан.

Ранее в МИД РФ предупредили, что высылка российских дипломатов из Молдавии отразится на жителях обеих стран. В ведомстве отметили, что граждане стран будут ограничены в возможностях получения своевременной дипломатической помощи.

14 августа 45 сотрудников посольства России в Кишиневе вместе с семьями вылетели спецрейсом из Молдавии на родину. До этого о сокращении числа российских дипломатов заявил глава МИД Молдавии Нику Попеску. По его словам, Молдавия много лет была целью враждебной политики, проводившейся посольством России.