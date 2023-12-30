Подоляк оценил возможность переговоров с Россией Подоляк: Украина выдвинет России ультиматум вместо переговоров

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Украина не будет вести мирных переговоров с Россией, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью журналистке Наталье Мосейчук. По его словам, вместо этого Киев выдвинет Москве ультиматум, который та, по его словам, примет. Какой именно это будет ультиматум, чиновник не уточнил.

Переговоров не будет. В классическом смысле слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет, — сказал он.

Ранее издание Politico, ссылаясь на представителя Белого дома, сообщило о намерении США и Европы постепенно сменить стратегию по Украине. Изначально речь шла о «тотальной победе над Россией», однако теперь в основном обсуждают укрепление позиций Киева в целях возможного проведения мирных переговоров с территориальными уступками в пользу Москвы.

Тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине, но только для достижения целей специальной военной операции. Песков отметил, что тезис, будто российский лидер хочет переговоров для прекращения огня, «в своей концепции неверен».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что условия, при которых могут начаться мирные переговоры по Украине, зависят от длительности боевых действий: чем дольше они будут продолжаться, тем сложнее будут эти условия. По его словам, Россия никогда не уходила от переговоров.