«Передали, что имели»: у Польши иссякли запасы оружия из-за помощи Киеву Дуда пожаловался на опустевшие запасы вооружения из-за военной помощи Украине

Фото: wojsko-polskie.pl

У Польши заканчиваются запасы вооружения из-за масштабной военной помощи Украине, заявил президент страны Анджей Дуда на совещании с руководством министерства национальной обороны республики в Варшаве. Он оценил затраты государства на поставки оружия Киеву в $1,7 млрд и попросил союзников срочно восполнить иссякшие резервы, передает РИА Новости.

Мы предоставляем Украине самую крупную военную помощь, которую когда-либо мы предоставляли другому государству. Мы являемся главной страной, передающей тяжелое вооружение. Это поставило перед министром обороны реальную необходимость пополнения вооружения, — сказал Дуда.

Ранее Варшава передала Киеву сотни танков, самоходные гаубицы, дроны, минометы, ПЗРК, боеприпасы и другое вооружение.

Мы передали, попросту говоря, свое. Мы не передавали со складов, не передавали от кого-то другого, а передали то, что имели, считая, что это необходимо, — добавил Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что не просит восполнения запасов вооружений за счет новой военной техники. Он отметил, что Варшава передала Киеву бывшую в употреблении технику и такую же готова принять.

23 апреля пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что объем поставок вооружения со стороны Польши на Украину превысил сумму в $1,6 млрд. В частности, в мае Варшава отправила Киеву 18 самоходных гаубиц Krab 155-мм калибра.