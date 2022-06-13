У Польши заканчиваются запасы вооружения из-за масштабной военной помощи Украине, заявил президент страны Анджей Дуда на совещании с руководством министерства национальной обороны республики в Варшаве. Он оценил затраты государства на поставки оружия Киеву в $1,7 млрд и попросил союзников срочно восполнить иссякшие резервы, передает РИА Новости.

Мы предоставляем Украине самую крупную военную помощь, которую когда-либо мы предоставляли другому государству. Мы являемся главной страной, передающей тяжелое вооружение. Это поставило перед министром обороны реальную необходимость пополнения вооружения,сказал Дуда.

Ранее Варшава передала Киеву сотни танков, самоходные гаубицы, дроны, минометы, ПЗРК, боеприпасы и другое вооружение.

Мы передали, попросту говоря, свое. Мы не передавали со складов, не передавали от кого-то другого, а передали то, что имели, считая, что это необходимо, — добавил Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что не просит восполнения запасов вооружений за счет новой военной техники. Он отметил, что Варшава передала Киеву бывшую в употреблении технику и такую же готова принять.

23 апреля пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что объем поставок вооружения со стороны Польши на Украину превысил сумму в $1,6 млрд. В частности, в мае Варшава отправила Киеву 18 самоходных гаубиц Krab 155-мм калибра.