«Перечеркнуты все связи»: известный историк о причинах русофобии в Грузии Историк Емельянов: тема оккупации стала ключевой в разрыве между РФ и Грузией

Фото: Ernesta Ciciurkaite/Global Look Press

Разрыв между Россией и Грузией во многом произошел из-за разжигания темы оккупации и неоправданного внимания к репрессиям в республике, которые произошли в 1937 – 1938 годах, рассказал в разговоре с NEWS.ru историк, публицист Юрий Емельянов. Он добавил, что прежде страны были близки под началом общей православной религии.

Была единая церковь и готовность России защитить своих единоверцев <...>. Присоединение Грузии и вовсе спасло народ от беспощадного гнета и безжалостного геноцида, к которому прибегали османские угнетатели. Российско-грузинские отношения сохранялись и развивались долгое время, хотя в Грузии периодически возникали различные националистические тенденции, — сказал Емельянов.

При этом в действительности, отметил историк, никакого угнетения грузин не происходило. Более того, грузинский народ принимал активное участие в социальной и политической жизни России.

Не случайно видные деятели различных партий были грузинами. Стоит только вспомнить Орджоникидзе, Сталина, Берию, — уточнил он.

Однако, говорит Емельянов, ключевую роль в разрыве дружественных связей сыграло неоправданное внимание к репрессиям, которые имели место в Грузии в 1937 — 1938 годах. Тема активно тиражировалась внутри страны, а позднее в резолюции конгресса США о порабощенных народах также появилась Грузия.

Тема об оккупации звучала постоянно, хоть и не соответствовала действительности. Вопиющим образом были перечеркнуты все связи, и теперь, когда Грузия стала независимой, мы видим иное отношение двух стран, — подытожил историк.

Ранее кабмин Грузии утвердил план действий по выполнению девяти рекомендаций, которые позволят стране увеличить свои шансы на вступление в Евросоюз после получения статуса кандидата. Координаторами в формировании данной стратегии стали Министерство иностранных дел Грузии и парламент.