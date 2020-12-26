Переболевший COVID-19 Макрон проведёт конец года с женой на юге Франции

https://static.news.ru/photo/1c2f4ca8-47a4-11eb-9b2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelien Morissard via www.imago/Global Look Press

Перенёсший коронавирус президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит перебрался на юг страны в резиденцию Форт Брегансон и пробудет там до конца декабря.

Макрон с женой на юг страны в Йер в четверг, оттуда они направились на машине к морю. Президент и первая леди встретили там Рождество и останутся на новогодние праздники. В Форте Брегансон они будут справлять Новый год уже третий раз подряд. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

При этом местные СМИ утверждают, что на следующей неделе Макрону предстоит провести заседание совета по обороне и национальной безопасности, а 31 декабря выступить перед гражданами страны с традиционным обращением.

17 декабря президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Позже французский лидер опубликовал видеообращение, в котором рассказал о своём самочувствии после заражения COVID-19. 23 декабря в администрации президента Франции сообщили об улучшении состояния его здоровья, передавал NEWS.ru.