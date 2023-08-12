Переболевший COVID-19 британец приобрел уникальную особенность Lancet: у мужчины из-за COVID-19 меняется цвет ног в вертикальном положении

Фото: Luca Ponti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Длительное заболевание COVID-19 у жителя Великобритании привело к тому, что у мужчины начал меняться цвет ног, когда он находится в вертикальном положении, пишет журнал Lancet со ссылкой на исследование специалистов британского университета Лидса. Специалисты отмечают, что различного рода последствия возникают у перенесших коронавирусную инфекцию в 10–20% случаев.

Тридцатитрехлетний мужчина был направлен в нашу специализированную клинику из-за наличия в анамнезе на протяжении шести месяцев быстрой смены цвета ног на багровый при положении стоя; он заявил, что его ноги постепенно тяжелеют <..,> зудят и темнеют, — говорится в материале издания.

При этом, по словам пациента, когда он ложится, ноги возвращаются в привычное состояние. Ранее ему диагностировали так называемый «долгий COVID» и синдром постуральной ортостатической тахикардии, характерным признаком которой является повышение сокращений сердца при изменении положения тела из горизонтального в вертикальное.

В дальнейшем медики выявили у пациента дизавтономию — нарушение работы вегетативной нервной системы, вторичную по отношению к коронавирусу и связанную с длительным COVID. Как оказалось, изменение цвета ног было связано со скоплением венозной крови. Для улучшения ситуации мужчине рекомендовали пить больше жидкости и потреблять больше соли, а также выполнять упражнения для укрепления мышц.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что вариант «омикрон»-штамма коронавируса EG.5, иначе именуемый «эрис», не представляет большой угрозы. По его словам, этот вариант вируса демонстрирует такую же летальность, что и другие линии «омикрона» и идет на смену варианту ХВВ.1.5, или «кракену».

Некоторое время назад специалисты Роспотребнадзора объявили о появлении нового варианта коронавируса «омикрон». К настоящему моменту он слабо распространен на территории России. Всего в стране было выявлено 17 случаев заражения данным вариантом инфекции.