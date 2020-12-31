Пьера Кардена похоронят в Париже на кладбище Монмартр

https://static.news.ru/photo/48b75ae0-4b50-11eb-b7bf-fa163e074e61_660.jpg Пьер Карден Фото: Rossi/Errebi/Global Look Press

Французский модельер Пьер Карден, скончавшийся в возрасте 98 лет, будет похоронен в Париже.

Церемония прощания пройдёт на кладбище Монмартр в узком семейном кругу. Дата похорон не разглашается, передаёт газета Le Figaro.

Издание уточняет, что в конце января в столице Франции также состоится поминальная месса.

Ранее эксперт моды Владислав Лисовец заявил, что Пьер Карден был революционным дизайнером и не боялся смелых шагов. По его словам, Карден был интересным человеком и, главное, смелым, чего не хватает сегодня. Он не боялся устраивать шумные показы в плане обсуждения и осуждения. Он искал новые ткани, способы и формы. Он был основоположником интеллектуальной моды.

Пьер Карден умер 29 декабря на 99-м году жизни.

Пьер Карден — французский модельер итальянского происхождения. Владелец ресторана «Максим» и одноимённой торговой марки, один из самых крупных собственников во Франции. Посол доброй воли ФАО.

Карден был первым кутюрье, который начал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав их доступными широкому кругу потребителей. Был исключён из Синдиката высокой моды за то, что начал продавать одежду своей марки в универмаге «Прентан», однако его примеру последовали многие, и спустя десятилетие в крупнейших парижских универмагах были уже представлены все имена французской высокой моды.

Модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек», длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для «Битлз», писал NEWS.ru.