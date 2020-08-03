Пентагон увеличит военный контингент в Польше

США увеличит численность своих военнослужащих в Польше. Решение было принято по итогам переговоров между двумя странами.
Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, в Польшу будет дополнительно направлена одна тысяча американских военнослужащих,
США и Польша завершили переговоры по расширенному соглашению о сотрудничестве в оборонной сфере, — заявил он.
На сегодняшний день в Польше на ротационной основе находятся 4,5 тыс. солдат армии США. По словам Эспера, договор позволяет «укрепить НАТО» и «усилить сдерживание России».
Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты объявят о выводе из Германии американских военнослужащих, часть из которых будет переведена в Италию и Бельгию. По данным источников, на которые
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