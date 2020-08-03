Пентагон увеличит военный контингент в Польше

https://static.news.ru/photo/28521706-d592-11ea-9dd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США увеличит численность своих военнослужащих в Польше. Решение было принято по итогам переговоров между двумя странами.

Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, в Польшу будет дополнительно направлена одна тысяча американских военнослужащих, передаёт РИА Новости.

США и Польша завершили переговоры по расширенному соглашению о сотрудничестве в оборонной сфере, — заявил он.

На сегодняшний день в Польше на ротационной основе находятся 4,5 тыс. солдат армии США. По словам Эспера, договор позволяет «укрепить НАТО» и «усилить сдерживание России».