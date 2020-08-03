Европа

Пентагон увеличит военный контингент в Польше

16:57, 03 августа 2020 21
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США увеличит численность своих военнослужащих в Польше. Решение было принято по итогам переговоров между двумя странами.

Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, в Польшу будет дополнительно направлена одна тысяча американских военнослужащих, передаёт РИА Новости.

США и Польша завершили переговоры по расширенному соглашению о сотрудничестве в оборонной сфере, — заявил он.

На сегодняшний день в Польше на ротационной основе находятся 4,5 тыс. солдат армии США. По словам Эспера, договор позволяет «укрепить НАТО» и «усилить сдерживание России».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты объявят о выводе из Германии американских военнослужащих, часть из которых будет переведена в Италию и Бельгию. По данным источников, на которые ссылается The Wall Street Journal, штаб-квартира Европейского командования Соединённых Штатов будет перенесена из Германии в бельгийский Монс. Сейчас там находится объединённый штаб сил НАТО в Европе.

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