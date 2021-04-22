Пентагон отреагировал на внезапную проверку войск в РФ

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Пентагон осведомлён о заявлениях главы Минобороны Сергея Шойгу о завершении проверок в Южном и Западном военных округах. Об этом заявил представитель Европейского командования ВС США Расс Вулфкил. Его словам приводит Life.

Нам известно об этих сообщениях, но нам нечего предложить вам по этой теме, — заявил высокопоставленный военный.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах страны были завершены. С 23 апреля начнётся возвращение войск в пункты постоянной дислокации. Он подчеркнул, что цели внезапной проверки были достигнуты полностью, а войска показали, что могут обеспечить надёжную оборону страны. В ходе совещания министр обороны обратил внимание на увеличение военной активности блока НАТО. По его словам, усиливается интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки.

В НАТО отреагировали на завершение военных учений на юге России. Представители Альянса заявили, что «любые шаги по деэскалации со стороны России» являются важными.