Глава правительства Франции Эдуар Филипп заявил о планах утвердить расколовший французское общество законопроект о пенсионной реформе без рассмотрения парламента страны.
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Мы намерены силой принять законопроект, — заявил французский премьер.
Филипп выразил сожаление по поводу того, что депутаты Нацсобрания пытались помешать «нормальному обсуждению законопроекта о пенсионной реформе и его принятию». Глава правительства подчеркнул, что кабмин считает проект «одним из самых амбициозных» из всех планов по реформированию Франции. Выступление Филиппа было встречено осуждающими выкриками со стороны оппозиционных депутатов.
Протесты и забастовки из-за анонсированной пенсионной реформы во Франции продолжаются с начала декабря 2019 года. Недовольство граждан вызвано планами правительства отменить особые пенсионные тарифы для целого ряда категорий населения и повысить возраст, с которого пенсии выплачиваются полностью, до 64 лет. Активнее всего против реформы выступают работники в сфере общественного транспорта.
Как сообщал NEWS.ru, в январе 2019 года из-за действий протестующих в Париже временно прекратил работу музей Лувра.
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