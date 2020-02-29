https://static.news.ru/photo/cd0f8ab0-5b1e-11ea-8bf6-fa163e074e61_660.jpg Эдуар Филипп Фото: Julien Mattia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава правительства Франции Эдуар Филипп заявил о планах утвердить расколовший французское общество законопроект о пенсионной реформе без рассмотрения парламента страны.

Как сообщает ТАСС, Филипп неожиданно прибыл на заседание депутатов Национального собрания (нижняя палата французского собрания) во второй половине дня 29 февраля. Премьер-министр сообщил парламентариям, что кабмин принял решение прекратить обсуждение законопроекта и принять документ по ускоренной процедуре, оговорённой пунктом 3 статьи 49 конституции Франции от 1958 года. Парламент, в свою очередь, может поставить на голосование вопрос о доверии правительству.

Мы намерены силой принять законопроект, — заявил французский премьер.

Филипп выразил сожаление по поводу того, что депутаты Нацсобрания пытались помешать «нормальному обсуждению законопроекта о пенсионной реформе и его принятию». Глава правительства подчеркнул, что кабмин считает проект «одним из самых амбициозных» из всех планов по реформированию Франции. Выступление Филиппа было встречено осуждающими выкриками со стороны оппозиционных депутатов.

Протесты и забастовки из-за анонсированной пенсионной реформы во Франции продолжаются с начала декабря 2019 года. Недовольство граждан вызвано планами правительства отменить особые пенсионные тарифы для целого ряда категорий населения и повысить возраст, с которого пенсии выплачиваются полностью, до 64 лет. Активнее всего против реформы выступают работники в сфере общественного транспорта.

Как сообщал NEWS.ru, в январе 2019 года из-за действий протестующих в Париже временно прекратил работу музей Лувра.