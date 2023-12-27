Пенсионеров на Украине могут оставить без выплат FT: Украина может перестать выплачивать пенсии без западных средств

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украина может отказаться от выплаты пенсий и зарплат бюджетникам, если Евросоюз и США не предоставят Киеву финансовую помощь в начале 2024 года, заявила в интервью Financial Times украинский министр экономики Юлия Свириденко. Она уточнила, что из-за риска задержки зарплат ее не получат 1,4 млн учителей и около 500 тысяч госслужащих, в то время как пенсии и пособия могут не получить порядка 10 млн украинцев.

Поддержка партнеров крайне важна, нам это нужно срочно. <...> Существует огромный риск недофинансирования определенных социальных секторов, — заявила министр.

Свириденко отметила, что глубокое сокращение госрасходов, а также растущая инфляция могут усугубить положение дел в экономике страны и ослабить ее налоговую базу, в результате чего страна станет еще более зависимой от западных стран.

В декабре Венгрия заблокировала очередной транш военной помощи Украине. Страна препятствует увеличению долгосрочного бюджета ЕС на 2024–2027 годы, включающего €50 млрд финансовой поддержки Киеву. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что готов снять вето на предоставление финансирования в обмен на доступ к средствам из европейских фондов, предназначенным для Будапешта.

27 декабря стало известно, что Евросоюз готовит запасной план помощи Украине на сумму до €20 млрд за счет наращивания долга, что позволит обойти блокировки премьера Венгрии. Согласно этому плану, члены ЕС возьмут на себя обязательства перед бюджетом содружества, вследствие чего у Еврокомиссии появится возможность занять €20 млрд для Киева.