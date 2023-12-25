Пенсионерка во Львове сломала в троллейбусе челюсть и получила штраф Во Львове пострадавшую в троллейбусе пенсионерку оштрафовали за нарушений правил

Фото: t.me/UA_National_Police

Пожилую жительницу Львова обязали выплатить штраф за ненадлежащее выполнение обязанностей пассажира после того, как она обратилась к правоохранителям с травмой лица, полученной в результате резкого торможения водителя троллейбуса, пишет «Украина.ру». Женщина сломала челюсть, когда находилась на сиденье, но упала на пол из-за маневра шофера.

После лечения в больнице она обратилась в полицию. Однако там ей было сказано, что даже сидя нужно было держаться за поручни. Сумма взыскания с пострадавшей не называется.

В декабре пожилому новобранцу Вооруженных сил Украины не позволили взять с собой на фронт вставную челюсть. Мужчине не дали шанса собраться, так как мобилизованных собирают по деревням без предупреждения.

Ранее во Львове военкомы пришли к католическому священнику и выдали ему повестку. «Билет на фронт» священнослужитель получил из-за личной неприязни одного из сотрудников военкомата: во время похорон сына военкома священник не указал воинское звание погибшего и назвал его рабом божьим. В случае неявки в комиссариат мужчине угрожали забрать его сына для участия в боевых действиях на Украине.

Кроме того, сотрудники украинских военкоматов также приходят в спортивные залы, где вручают повестки работникам и посетителям. Известно, что такие рейды проводятся в Одессе, Киеве, Ужгороде и Днепропетровске.