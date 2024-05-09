В Киеве пенсионерку задержали за советскую форму «Страна.ua»: в Киеве пенсионерку задержала полиция из-за советской формы

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Украинская полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении пенсионерки Галины Савченко, сообщает издание «Страна.ua». Отмечается, что женщина в советской военной форме пришла возложить цветы к Вечному огню в Киеве. Ее к мемориалу не пустили.

На пенсионерку Галину Савченко составили протокол об административном правонарушении — за ношение советской символики. За женщину начали заступаться прохожие и спорить с полицейским, чтобы те отпустили пенсионерку, — говорится в сообщении.

Закон о декоммунизации, включающий запрет на использование советских символов, действует на Украине с 2015 года. В эту категорию включаются государственные символы СССР и георгиевские ленты. Ведомство указало, что за изготовление и распространение коммунистической символики грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание — лишение свободы на пять лет.

Год назад украинская полиция возбудила три уголовных дела за использование советских флагов. Тогда заместитель начальника украинской нацполиции Александр Фацевич заявил, что трое украинцев использовали флаги красного цвета с коммунистической символикой, один из них также установил две фотографии с георгиевской лентой.

Ранее в украинском городе Ровно снесли памятник советским солдатам на холме Славы, установленном в 1985 году. Монумент представлял собой 48-метровый обелиск из красного гранита, восьмиметровые скульптуры солдата, партизана и девочки.