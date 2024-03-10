Пенсионерку из Винницы лишили квартиры из-за поддержки Путина и ВС РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинский суд в Виннице впервые конфисковал квартиру за призывы к сепаратизму, передает ТСН. Фигуранткой дела стала 80-летняя пенсионерка Алла Стадницкая, которая поддерживала ВС РФ и призывала президента России Владимира Путина прийти и спасти "бандеровскую Украину". О своих убеждениях она писала в социальной сети «Одноклассники».

Женщина сейчас находится в России, куда переехала к детям до начала СВО. На Украине ее судили заочно. Кроме конфискации имущества, пенсионерку приговорили к четырем годам лишения свободы.

Стадницкая работала учительницей в школе. Она десятки лет преподавала физику.