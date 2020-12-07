Пенсионерка в Великобритании первой в мире привилась вакциной Pfizer

https://static.news.ru/photo/5a3d5894-392d-11eb-8d1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/Global Look Press

Первым в мире человеком, сделавшим прививку от коронавируса препаратом Pfizer и BioNTech вне клинических испытаний, стала 90-летняя жительница Великобритании.

Жительница Ковентри Маргарет Кинан сделала прививку в 06:30 утра по местному времени (09:30 мск) в университетской больнице города, сообщает Sky News.

Женщина рассказала, что для неё было честью и привилегией сделать первую прививку от коронавируса в Великобритании и «это стало лучшим подарком на день рождения», так как теперь она рассчитывает проводить больше времени со своими близкими.

Великобритания стала первой страной в мире, сертифицировавшей вакцину совместного производства Pfizer и BioNTech.

Ранее NEWS.ru писал, что американская фармкомпания Pfizer, разработавшая вакцину от коронавируса, предупредила Вашингтон, что препарата может не хватить для реализации плана США по вакцинации населения страны.