Пожилую ирландку отправили в тюрьму за оскорбление украинских беженцев

Фото: Соцсети

Маргарет Баттимер

Окружной суд города Бандон в Ирландии приговорил к четырем месяцам тюрьмы 68-летнюю местную жительницу Маргарет Баттимер за скандал, который она устроила в отеле для украинских беженцев, сообщает The Irish Times. Суд признал ее виновной в оскорбительном поведении в отношении беженцев и неподчинении требованиям полиции.

Инцидент, о котором идет, речь произошел в отеле Munster Arms. Баттимер пришла туда в конце января и потребовала у персонала сообщить ей, сколько беженцев находится в отеле и в какую сумму их проживание обходится гражданам Ирландии. Менеджер отеля, пытаясь избежать скандала, просил женщину успокоиться, но та эти просьбы проигнорировала. Более того, стала на повышенных тонах настаивать на получении информации о беженцах, а также назвала украинцев насильниками и преступниками. В итоге персонал отеля вызвал полицию, которая и задержала пенсионерку.

На суде Баттимер пояснила, что пришла в Munster Arms только за тем, чтобы получить ответы на вопросы о беженцах, других целей у нее не было. При этом она заявила, что не считает себя виновной в оскорбительном поведении.

Ранее похожий случай имел место в Польше. Там суд приговорил к штрафу в размере 25 тысяч злотых (около 25 тысяч рублей) бизнесмена из Люблина по имени Ежи Анджеевский, который приютил 40 украинских беженцев после начала СВО. Он периодически писал посты в соцсетях, в которых называл себя «врагом Бандеры и Гитлера». Некоторые из этих записей суд расценил как «нападение на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости».