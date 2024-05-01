Пенсионера приговорили к сроку за угрозы президенту France Bleu: пенсионер во Франции получил шесть месяцев тюрьмы за угрозы Макрону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Франции 76-летний пенсионер, испытывающий серьезные финансовые трудности, был приговорен к шести месяцам тюремного заключения по делу об угрозах в адрес лидера страны Эммануэля Макрона, а также его супруги, передает France Bleu. По полученным данным, речь идет о письме пожилого мужчины, которое он отправил социальному работнику.

В письме пенсионер заявил о необходимости убийства главы государства и его жены, приложив коллаж, где был изображен способ лишения жизни. Мужчина также написал о том, что для президента существуют риски, если он посетит церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

В суде сторона защиты настаивала, что главная улика — письмо, по сути, является криком о помощи. В качестве доказательств адвокат пояснил, что пенсионер вынужден жить в гараже из-за недостатка денег, а также не может получить социальное жилье. Однако судья встал на сторону обвинения, напомнив, что мужчина неоднократно привлекался к ответственности за мошенничество, использование фальшивых документов и подделку чеков.

На фоне этого в Париже начались столкновения между участниками первомайской демонстрации и сотрудниками правоохранительных органов. Полицейским пришлось применить гранаты со слезоточивым газом из-за агрессивных действий горожан.