Пенсии европейцев предложили тратить на оружие и боеприпасы для Украины В ЕС пенсионным фондам предложили инвестировать в оборонку ради Украины

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Ряд стран Евроюза предлагает пенсионным фондам и страховым компаниям инвестировать в оборонный сектор, чтобы нарастить помощь Украине, сообщил портал EUobserver. По данным издания, идею поддержали Нидерланды и Германия.

Цель — стимулировать инвестиции в оборону таким образом, чтобы не только правительства оплачивали расходы, — сказал на правах анонимности один из европейских дипломатов.

Представитель Минобороны Нидерландов заявил, что рассматриваются различные варианты увеличения инвестиций в оборонный сектор для ускоренного развития производства. Однако, на данный момент, неясно, каким образом пенсионные фонды будут участвовать в этом процессе. Представитель пенсионного фонда Нидерландов подчеркнул, что они не занимаются покупкой оружия или заказом танков.