«Пел голым в крыльях ангела»: скандально известный священник сгорел заживо Священник Хавьер Санчес умер от ожогов после пасхального бдения в Сарагосе

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Священник Хавьер Санчес прихода Сан Грегорио в испанском городе Сарагоса сгорел заживо после несчастного случая во время пасхального бдения. Он служил в монастыре в районе Санта-Исабель, когда загорелась его мантия. 60-летнего преподобного увезли в больницу, однако врачам не удалось спасти его, передает Daily Mail.

У святого отца диагностировали ожог 50% тела, сообщает таблоид со ссылкой на испаноязычные СМИ. За его жизнь боролись четыре дня в отделении интенсивной терапии. Инцидент произошел во время зажжения свечей во время пасхального бдения. Внезапно произошло возгорание, и священник инстинктивно закрыл собой загоревшуюся часть алтаря в попытке защитить монахов. Сейчас в инциденте разбирается полиция, проводятся проверки.

Преподобный Санчес получил скандальную известность после съемок в клипе в 2015 году. Там он предстал одетым в одни лишь ангельские крылья и с гитарой. Из-за этого его временно отстраняли от исполнения обязанностей, однако после принесения им публичных извинений через два дня восстановили.

Он был очень живым, полным любви к людям, — рассказал друг о покойном.

Санчес был также известен своей любовью к рок-музыке. Он сочинял и исполнял песни и даже выпустил три альбома.

Ранее сообщалось, что патриарх Болгарской православной церкви (БПЦ) митрополит Софийский Неофит (Симеон Николаев Димитров) скончался в возрасте 78 лет. Он ушел из жизни 13 марта.