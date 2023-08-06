Педофилу-рокеру попытались перерезать горло в британской тюрьме

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Бывшего лидера рок-группы Lostprophets Иана Уоткинса, отбывающего наказание за педофилию, попытались зарезать сокамерники, пишет Mirror. Экс-музыкант получил удар ножом в шею и в настоящее время находится в критичном состоянии.

После инцидента в тюрьме Западного Йоркшира Уоткинса отправили в больницу. Источники также указывают на то, что Уоткинс стал часто подвергаться агрессии в тюрьме, особенно когда количество охраны по каким-то причинам уменьшалось. Накануне его взяли в заложники и попытались убить.

Для того чтобы освободить Уоткинса, пришлось задействовать специальное подразделение «Торнадо», которое применило светошумовые гранаты.

В декабре 2013 года Уоткинс был осужден на 29 лет. Его срок увеличился на шесть лет после признания в совершении дополнительных сексуальных преступлений, в том числе попытки насилия над ребенком своей поклонницы.

Уоткинса арестовали после обыска в его доме в 2012 году, где обнаружили компьютеры и другую электронику, в которой хранились материалы развратного характера. На начальных этапах суда Уоткинс говорил, что не помнит своих действий из-за употребления наркотиков.

В ночь на 27 июля в подмосковной деревне Мисайлово толпа избила мужчину, которого заподозрили в домогательствах в отношении ребенка. Участники избиения обвиняли мужчину в педофилии и утверждали, что он пытался увести ребенка и посадить в машину. После избиения его пытались отправить в больницу, однако он сбежал до осмотра врача.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.