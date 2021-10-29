Патрушев назвал цели продвижения Западом «зелёной» энергетики на Украине

Запад вынуждает Украину отказываться от дешёвого российского газа под видом заботы об окружающей среде, чтобы затем перепродать его подороже. Об этом в интервью KP.RU сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в преддверии климатического саммита в Глазго.

Под маской заботы об окружающей среде Запад намеренно субсидирует появление ветряков и солнечных батарей на Украине, заставляя Киев отказываться от дешёвого российского газа, — сказал секретарь Совбеза.

По его словам, Брюссель уже пообещал Украине, что в случае «неожиданно холодной» зимы он придёт на помощь посредством реверсивных поставок газа из Словакии. Как считает Патрушев, «нет сомнения, что это будет тот же российский газ, но по более высокой цене».

Он подчеркнул, что стремясь к климатической нейтральности, Европа не только переносит «грязное» производство за свои границы, но также намерена облагать продукцию такого производства углеродным налогом.

По мнению Патрушева, каждая страна должна самостоятельно разработать «формулу взаимозависимости экономики и экологии», которая бы отвечала требованиям Парижского соглашения по климату. Использование возобновляемых источников энергии не должно ставиться выше энергетической и экологической безопасности.

Энергетический кризис в Европе показал, что существующие технологии не позволяют обеспечить потребность экономики лишь за счёт возобновляемых энергоресурсов. Промышленно развитая Европа оказалась неспособной в одночасье заменить полностью уголь, нефть и газ на ветряные, солнечные, приливные и геотермальные станции, — отметил он.

Ранее президент фонда поддержки исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов объяснил, что из-за высоких цен на газ Европа будет вынуждена признать несостоятельность стратегии полного перехода на зелёную энергетику. По его словам, в отличие от российского газа ветряные мельницы и солнечные батареи не способны генерировать энергию в одинаковом объёме и в соответствии с графиком.