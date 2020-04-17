Патриарх Ириней заявил, что власти Черногории отнимают у церкви святыни

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Патриарх Сербский Ириней считает, что черногорские власти пытаются отнять святыни у Сербской православной церкви (СПЦ), которые народ создавал столетиями.

Об этом он заявил в пасхальном послании к верующим. По его словам, власти Черногории ввели «беззаконные "законы"», которыми упразднили «истину и правду», передаёт ТАСС.

Когда-то гордая страна, славная своим героизмом, сегодня пытается отнять у нашей Церкви то, что принадлежало нам веками, то, что весь сербский народ со своими владыками, священством и монашеством строил и создавал. Святыни Черногории, многие из которых старше самой Черногории, являются святынями народа, — сказал патриарх.

В конце декабря 2019 года парламент Черногории принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». Это спровоцировало массовые акции протеста против притеснения СПЦ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция Черногории задержала главу местной митрополии Сербской православной церкви (СПЦ). Митрополита Амфилохия могут обвинить в нарушении запрета на массовые собрания в условиях распространения коронавируса.