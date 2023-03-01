Пассажирский и товарный поезда столкнулись в Греции

Фото: Proto Thema / Youtube

В Греции пассажирский поезд столкнулся с грузовым и опрокинулся, передает газета Proto Thema. По информации издания, в поезде находились 350 пассажиров. В результате ЧП погибли 29 человек, еще 85 получили ранения. Поезд следовал по маршруту Салоники — Лариса. На месте работают 17 расчетов пожарной службы, 30 бригад скорой помощи, а также несколько десятков пожарных, врачей скорой помощи и представителей полиции. На месте возник сильный пожар.

Причины произошедшего уточняются. Местные власти организовали автобусные маршруты для доставки не пострадавших пассажиров в Салоники. По словам очевидцев, столкновение произошло в районе 23:00 по местному времени (00:00 мск) недалеко от Ларисы. Спасатели проводят поиски пострадавших.

В начале января два поезда столкнулись в метро Мехико. Инцидент произошел на третьей линии метрополитена между станциями Potrero и La Raza. Мэр мексиканской столицы Клаудия Шейнбаум написала в своем Twitter-аккаунте, что на место происшествия были направлены представители администрации Мехико, а также глава местной подземки.