На вокзале в Германии провели эвакуацию из-за «подозрительных лиц» Полиция провела эвакуацию на вокзале Штутгарта из-за «подозрительных лиц»

Фото: Jason Tschepljakow/dpa/Global Look Press

В немецком Штутгарте полиция эвакуировала около 150 пассажиров из здания центрального железнодорожного вокзала после получения сообщения о неких «подозрительных лицах», сообщает газета Bild. Задержаны по меньшей мере три человека.

Инцидент произошел утром 28 января. Поводом для него послужила информация о нахождении в здании вокзала вооруженного человека. В связи с этим на место прибыли усиленные наряды полиции со служебными собаками. Движение поездов было на время приостановлено.

Позднее в полиции заявили, что опасности для пассажиров нет. Оцепление было снято, а движение поездов возобновлено. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В ноябре прошлого года парижский вокзал Сен-Лазар временно закрывался из-за подозрительной посылки. Были эвакуированы пассажиры, а также сотрудники и посетители торгового центра внутри здания. На место прибыли группы разминирования. Также было остановлено движение поездов на некоторых пригородных маршрутах в направлении Парижа. В качестве причины объявленной тревоги указан забытый багаж. До этого во французской столице проводилась эвакуация посетителей Эйфелевой башни из-за сообщении о заложенной бомбе.