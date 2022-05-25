Пашинян заявил о разногласиях Еревана и Баку по вопросу Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян / Фото Federation Council of Russia/via Global Look Press

Армения считает, что проблема Карабаха не решена, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его выступление транслировалось аккаунтом парламента республики. Он отметил, что на прошедшей в Брюсселе встречи стороны не смогли достигнуть согласия.

В Брюсселе состоялась очень серьезная дискуссия по карабахскому вопросу, в результате которой были зафиксированы разногласия между позициями Армении и Азербайджана. Они выражены публично. Азербайджан считает, что проблема Нагорного Карабаха решена, Армения считает, что проблема Нагорного Карабаха не решена, — заявил Пашинян.

Он также отметил, что азербайджанская сторона не изменила свою позицию, поэтому Ереван намерен продолжать работу в намеченном направлении.

Встреча в Брюсселе прошла 22 мая. Стороны обсудили нoрмализацию отношений Баку и Еревана. Кроме этого, затрагивался вопрос разблокировки транспортного сообщения между Нахичеванью и оcтальной частью Азербайджана. Также политики условились о таможенных правилах и безопасности на грaнице.