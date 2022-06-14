Пашинян: вопрос Карабаха не связан с делимитацией границ с Азербайджаном

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Вопрос Карабаха не имеет отношения к деятельности национальных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы, он касается лишь одного из нескольких форматов общения двух стран, заявил в интервью телеканалу Al Jazeera премьер-министр Армении Никол Пашинян. Есть также второе и третье направления, которые связаны с нормализацией отношений между Ереваном и Баку, а также с разблокированием региональных транспортных и экономических коммуникаций, добавил глава армянского правительства, передает ТАСС.

Отмечу, что вопрос Нагорного Карабаха никак не связан с комиссией по делимитации, потому что, как я уже сказал, у нас есть разные форматы общения с Азербайджаном, и один из них касается вопроса делимитации, — сказал Пашинян.

По его словам, вопрос Карабаха является наиболее важным для всего мира в регионе. Пашинян отметил, что важную роль в вопросе Карабаха играет Россия, которая поддерживает Армению, но при этом находится в достаточно близких отношениях с Азербайджаном. Таким образом, Москва выступает гарантом по выполнению трехстороннего заявления о прекращении военных действий, подытожил армянский премьер.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось именно трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на совместной конференции со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что нет другого пути, кроме как налаживать отношения между Баку и Ереваном.