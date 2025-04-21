Пасхальный обед обернулся для семьи смертью гостя В Италии 50-летний мужчина подавился ветчиной в гостях и умер на обеде в Пасху

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Мужчина подавился куском ветчины на обеде в честь Пасхи и умер, информирует издание Today.it. По данным источника, 50-летний итальянец был приглашен в гости 20 апреля. Инцидент произошел в Соре, в деревне Сан-Винченцо.

У мужчины 1975 года рождения, имеющего инвалидность, начались трудности с дыханием после того, как он съел ломтик ветчины, — говорится в публикации.

Родственники итальянца сразу вызвали спасателей. Однако прибывшие на место специалисты не смогли реанимировать мужчину. Он к тому времени скончался от удушья.

Журналисты отметили, что похожий инцидент произошел месяц назад в Ананьи. 40-летний мужчина погиб, подавившись сыром моцареллой.

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