Пасечник: Зеленский должен пойти под трибунал как военный преступник Глава ЛНР Пасечник: Зеленский должен пойти под трибунал как военный преступник

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на международном трибунале должен проходить как военный преступник, сказал в интервью РИА Новости глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Он подчеркнул, что до Зеленского надо поскорее «добраться», потому что, осознав свой окончательный проигрыш, украинский лидер может попытаться сбежать из страны.

Безусловно, он как самый главный военный преступник (как во времена Великой Отечественной войны был Гитлер, который все организовал), он как духовный вдохновитель, поэтому все приказы, безусловно, отдаются через него, — сказал глава ЛНР.

Пасечник добавил, что не так важны при этом цели Зеленского: выполняет ли он установки, которые ему присылают западные страны, или же принимает решения самостоятельно. Глава ЛНР подчеркнул, что все равно главный выбор остается за украинским лидером, и за свои деяния ему потом придется отвечать.

Кроме того, глава ЛНР назвал приоритетной задачей «все-таки добраться» до Владимира Зеленского, чтобы он пошел под трибунал. Пасечник отметил, что как только украинский президент поймет свой окончательный проигрыш, он обязательно попытается покинуть территорию страны, если еще этого не сделал.

Ранее похожее мнение выразил и глава ДНР Денис Пушилин. Он сказал, что Зеленского можно считать военным преступником и он должен пойти под международный трибунал.