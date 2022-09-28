Пасечник попросил Путина включить ЛНР в состав России Глава ЛНР Пасечник попросил Путина рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав РФ

Фото: lug-info.com

Леонид Пасечник

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав РФ. В своем Telegram-канале он написал, что жители ЛНР сделали свой выбор на прошедшем референдуме и проголосовали за объединение с Россией, но последнее слово остается за российским лидером.

Уважаемый, Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от имени народа Луганщины! С учетом одобрения населением республики решения на референдуме прошу Вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации, — заявил Пасечник.

Он подчеркнул, что люди в Донбассе уже восемь лет воюют для того, чтобы «вернуться в родную гавань» и стать частью России. Отдельно глава ЛНР выразил благодарность Путину за признание независимости Луганщины, однако на сегодняшний день этого мало, считает он.

Ранее утром стало известно, что Пасечник вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным отправились в Москву. Политики предоставят необходимые документы для юридического завершения вхождения регионов в состав России после референдумов.

До этого сообщалось, что жители ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. В ДНР за присоединение к РФ высказались 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.