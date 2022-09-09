Пасечник назвал сроки полного освобождения ДНР Пасечник заявил, что освобождение ДНР завершится в ближайшее время

Фото: Администрация города Луганска/vk.com

Леонид Пасечник

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил на открытии восстановленного мемориала «Саур-Могила», что освобождение ДНР завершится в ближайшее время. По его словам, которые приводит Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр», имеющихся сил для этого вполне достаточно.

Уверен, что поставленную задачу мы выполним в ближайшее время. Ведь вместе мы сила, — сказал Пасечник.

Ранее политолог Александр Перенджиев предположил, что российская армия полностью освободит ДНР в конце лета, заявив, что боевые действия в районе Донбасса носят переломный характер. Он добавил, что Киев распускает слухи о контрнаступлении ВСУ, чтобы повлиять на дислокацию российских военных и заставить их отказаться от решительных действий на севере ДНР.

Политолог заявил, что после взятия Краматорска и Лисичанска союзные силы могут продвинуться к станции Лозовая и тем самым занять удачную позицию для окружения крупной группировки ВСУ в Павлограде. Перенджиев предсказал отступление украинских солдат к Днепру и появление «естественной линии обороны».