Пасечник анонсировал референдум о вхождении ЛНР в состав России

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш посоветовал гражданам добираться до работы пешком из-за сильно возросших цен на топливо, сообщает tautaruna.lv. Он напомнил, что в стране хорошо развит общественный транспорт и для людей, которые регулярно пользуются личным транспортом, это могло бы быть хорошей альтернативой.

Уже несколько лет, когда у меня есть возможность, я хожу на работу пешком или езжу на велосипеде. Я рекомендую это всем, у кого есть такая возможность — это и полезно...