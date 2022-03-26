Пасечник анонсировал референдум о вхождении ЛНР в состав России
Сергей Попов
Сергей Попов
11:44, 27 марта 2022
Леонид ПасечникФото: Алексей Никольский/ТАСС
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Референдум о вхождении Луганской Народной Республики в состав России может пройти в ближайшее время. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, его слова приводит ТАСС.
Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет, — сказал он.