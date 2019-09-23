https://static.news.ru/photo/c38c523e-ddf6-11e9-8044-fa163e074e61_660.jpg Фото: Council of Europe/Candice Imbert

Секретариат Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пока не получал документы для аккредитации новой украинской делегации на предстоящей с 30 сентября по 4 октября сессии. Информацию об этом озвучили в аппарате ПАСЕ.

Секретариат ассамблеи ещё не получил полномочия какой-либо новой украинской парламентской делегации. Как вы знаете, наши правила гласят, что полномочия любой новой делегации должны быть представлены, если это возможно, за неделю до открытия сессии, а именно сегодня, но, на самом деле, они могут быть представлены позже, — цитирует РИА Новости своего собеседника.

Сотрудник аппарата ПАСЕ разъяснил также, что существующая делегация Украины остаётся аккредитованной и действующей.

Собеседник агентства в Совете Европы сказал, что «назначение новой делегации означает прекращение полномочий старой с открытия нынешней сессии», а «если делегация не будет представлена в октябре, значит, не будет заседать до января».

Другой анонимный источник агентства сообщил, что прибыть на сессию в частном порядке можно, но в таком случае «не будет прав и возможности доступа на этаж ассамблеи, только на общую трибуну». По его словам, есть возможность работать на сессии в качестве эксперта.

Как писал News.ru, 21 сентября член фракции «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Ярёменко заявил, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ. Это связано с возвращением к работе в ассамблее РФ.

Позднее член делегации, депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко сообщил, что часть делегации Украины в ПАСЕ планирует посетить осеннюю сессию в частном порядке.