Парусную яхту «отмыли» от участия в подрывах «Северных потоков» Bild: яхта «Андромеда» технически не могла участвовать в подрывах «Северных потоков»

Фото: Соцсети

Парусная яхта «Андромеда», которую немецкое следствие подозревает в участии в подрывах «Северных потоков», не могла иметь к этому инциденту отношения по нескольким причинам, пишет Bild. По словам автора материала, которые сослался на прошлые публикации, для одного взрыва трубы было бы необходимо 500 кг взрывчатки. «Андромеда» же не обладает необходимым оборудованием для работы с такими объемами взрывчатого вещества.

Для трех взрывов потребовалось бы не менее 1 500 кг взрывчатки. На яхте нет крана, чтобы опустить такие объемы под воду, — отмечает газета.

Вторую несостыковку автоh материала обнаружил в области логистики. По его словам, едва ли можно было провезти столько взрывчатого вещества через территорию Польши и Германии и при этом остаться незамеченными.

Третья проблема — снаряжение ныряльщиков. Как подчеркивает Bild, «Андромеда», по мнению специалистов, не очень пригодна для транспортировки такого снаряжения.

До этого издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что возможные организаторы взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» арендовали 15-метровую парусную яхту «Андромеда», на которой могли транспортировать взрывчатку к месту диверсии. По данным издания, судно было арендовано через неназванную чартерную фирму с острова Рюген группой «пока не установленных лиц», которые использовали поддельные документы.

Ранее научный сотрудник берлинского фонда «Наука и политика» Йоран Свистек сказал, что теракты на трубопроводах «Северный поток» не могла совершить никакая «проукраинская группировка». По его мнению, в организации подобного саботажа очевидно участвовало государство.