https://static.news.ru/photo/8fabba3e-de25-11e9-b60f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уголовное производство по факту массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года было открыто не против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. По данным Государственного бюро расследований, политик не является подозреваемым по этому делу.

Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова отметила, что сейчас следователи проверяют информацию, изложенную в заявлениях советника бывшего президента страны Виктора Януковича Андрея Портнова. В связи с этим она не смогла сказать, будет ли Парубий вызван на допрос.

Днём 2 мая 2014 года в районе Греческой площади Одессы началась потасовка между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными фанатами из Харькова и Одессы. Драка закончилась поджогом Дома профсоюзов. В результате погибли 48 человек, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Парубий подтвердил сообщения о возбуждении в отношении него уголовного дела за организацию беспорядков в Одессе. По его словам, ГБР завело дело «за организацию защиты» города.