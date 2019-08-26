https://static.news.ru/photo/7ca60840-c8b8-11e9-addc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спикер украинской Рады Андрей Парубий заявил, что в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского слышал лишь «красивые слова, громкие заявления». Он не смог припомнить каких-либо прорывов страны в сферах безопасности и внешней политики.

И не могу дать какую-то оценку, позитивную или негативную, потому что каких-то прорывов за эти 100 дней просто не было, — сказал спикер Верховной рады Украины, слова которого приводит РИА Новости .

Парубий подчеркнул, что оценивать работу Владимира Зеленского в должности президента Украины можно будет лишь после начала работы нового парламента и кабмина.

Инаугурация Владимира Зеленского прошла в Киеве 20 мая. Как ранее писал News.ru, за свою работу на посту украинского лидера он получает ежемесячно 28 тысяч гривен, что приблизительно составляет 70,5 тысячи рублей.