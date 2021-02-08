Партия Зеленского сменит идеологию из-за снижения популярности

https://static.news.ru/photo/b22bc838-6a10-11eb-9fb8-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: facebook.com/zelenskiy95

Правящая украинская партия «Слуга Народа» официально сменит свою идеологию и проведёт ребрендинг из-за снижения популярности у избирателей.

До конца февраля партия планирует провести съезд под неофициальным лозунгом «Перемен!». Какой именно идеологический курс возьмёт «Слуга народа», пока не сообщается.

Мы больше не секси. Не сложилось. Центризм, либертарианство — всё в прошлом. Руководство говорит, что будем менять идеологию партии. Правда, на какую именно, никто пока не в курсе, — сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, в настоящее время из-за падения рейтингов партии и её лидера Владимира Зеленского остро назрела проблема нового позиционирования в глазах украинцев.

На съезде партии также планируется исключить из её рядов как минимум одного депутата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самой популярной партией Украины стала «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). По данным рейтинга украинских партий, подготовленном центром «Социальный мониторинг» с 15 по 25 января, если бы выборы в Верховную раду проходили в ближайшее воскресенье, по их итогам в парламент прошли бы четыре партии. Причём у партии ОПЗЖ, которая считается на Украине пророссийской, была бы поддержка 22,6%. Ещё три партии также вошли бы в парламент: «Слуга народа» (20,7%), «Европейская солидарность» (15,6%) и «Батькивщина» (11,3%).