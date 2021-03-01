Партия Зеленского лишилась госфинансирования

https://static.news.ru/photo/9234a8ac-7ab3-11eb-8dff-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Партия действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишилась государственного финансирования после выявления Национальным агентством противодействия коррупции (НАПК) нарушений в её отчётах. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

В документах были выявлены признаки преступлений по статье 159-1 «Нарушение порядка финансирования политической партии». Также в отчёте партии были обнаружены нарушения по статье 366 УК Украины «Служебный подлог» и части 5 статьи 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением».

В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии «Слуга народа», — говорится в сообщении НАПК в Facebook.

Кроме «Слуги народа» нарушения также были обнаружены в отчётах партий «Блок Вилкула «Украинская перспектива» и «Конгресс украинских националистов». Материалы проверки были направлены в Национальную полицию Украины.

По действующему закону страны государственное финансирование могут получать партии, набравшие не менее 5% голосов на выборах в парламент страны в 2019 году. К ним относятся «Слуга народа», «Батькивщина», «Голос», «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». За 2020 год им должны были быть выделены 565 млн гривен (более $20 млн) от государства.

Как писал NEWS.ru, украинский эксперт и экономист Андрей Головачёв считает, что рейтинг Владимира Зеленского обвалился из-за того, что избиратели не заметили отличий в его действиях от политики предшественников. Специалист убеждён, что настоящий рейтинг у политика появляется, когда он начинает заниматься практической деятельностью, а полученные Зеленским 73% голосов на выборах — являются всем чем угодно, но не политическим рейтингом.